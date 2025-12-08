Pendikspor teknik sorumlusu Metin İlhan: Lider geldik, lider gidiyoruz

İlhan, rakibin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu’nun takımının kendi sahasındaki ilk maçına çıktığını hatırlatarak, Çorum ekibinin ofansif bir anlayışla oyuna başladığını ve buna yeterince karşılık veremediklerini belirtti. Maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İlk yarı istediğimiz oyunu kurguladık. Hüseyin hocamızın da içeride ilk maçı, mecburen yukarıyı yakalamak açısından ofansif yönde iyi bir oyun sergilediler, karşılık vermedik. Lider geldik, sonuçta lider gidiyoruz, fazla bir şey kaybetmedik. Puansal anlamda üç içeri, bir dışarı devam ediyor. 16 maçta 32 puanla 2 puan ortalamasıyla ligin sonunda birde, ikide olmak hedefimiz. Bunu da başaracak güçteyiz.”

Hakem kararlarını da sert bir dille eleştiren İlhan, yönetimin taraflı olduğunu düşündüğünü belirtti. İlhan, “Yalnız böyle yanlı bir taraf olarak maç yönetildiğini ilk defa görüyorum. Bu kadar aleni yapılan, bizim tarafımıza bir davranış ben hiç görmedim. Esefle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Pendikspor, mağlubiyete rağmen liderliğini sürdürürken hedefinin sezon sonunda ilk iki sıra içinde yer almak olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.