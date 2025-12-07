  • İSTANBUL
Haber Merkezi
Skandal iddia: Erkek lisesi öğrencileri yatakhaneyi bastı! Bu rezillikleri, kız öğrencileri alırken düşünecektiniz...

İstanbul Erkek Lisesi'nde bir skandal yaşandı. Erkek öğrencilerin, kız öğrencileri listeledikleri iddia edildi. "Cinsel içerikli" ve "kızları tacizle tehdit eden" bir liste hazırlandı. 10 kişilik bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini bastı. Bu rezillikleri, erkek lisesine kız öğrencileri alırken düşünecektiniz yorumları yapıldı!

İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da yaşanan skandal olayda, 9. sınıf öğrencileri okul kampüsündeki yatakhanede ağır şekilde darbedildi. Vatandaşlardan sert tepkiler geldi. Bu rezillikleri, erkek lisesine kız öğrencileri alırken düşünecektiniz yorumları yapıldı!

Sabah'ın haberine göre; aynı akşam 20.00 sularında 11. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 9. sınıf öğrencilerinin yatakhanesini bastı.
7 öğrenci zorla sinema odasına götürüldü. Burada, iddiaya göre muşta ve bıçak gösterilerek fiziksel şiddet uygulandı.

ERKEK ÖĞRENCİLERDEN "TACİZ LİSTESİ"

Sosyal medyada gündem olan olayda, velilerin ve öğrencilerin iddialarına göre, olayın merkezinde 9. sınıftaki bir grup erkek öğrencinin, okulun kız öğrencileri hakkında 507 maddelik bir liste hazırlaması yer alıyor.

Listede cinsel içerikli, aşağılayıcı ve onur kırıcı ifadeler; taciz, cinsel saldırı söylemleri, küfürlü ve şiddet içerikli yorumların yer aldığı öne sürüldü.

 

"KIZ ÖĞRENCİLER TEHDİT EDİLDİ"

Skandalın, öğrenciler arasındaki grubun içinden bir öğrencinin rahatsız olmasıyla tüm okula yayıldığı öne iddia edildi.

Öğrencilerin aktardığı iddialar şöyle:

"Olayın aslının çok daha ciddi ve sistematik bir mahremiyet ihlali ve taciz içerikli davranışlar bütünü olduğunu belirtmek isteriz. Geçtiğimiz haftalarda okul içindeki 9. Sınıf erkek öğrencilerden oluşan bir grubun, kaldıkları odalarda okuldaki kız öğrenciler ve çeşitli kişiler hakkında cinsel içerikli, aşağılayıcı ve rahatsız edici ifadeler içeren 500’ü aşkın maddelik bir liste hazırladığı, bu listeyi de düzenli olarak başka öğrencilere ilettiği ortaya çıkmıştır.

Aynı grubun, yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inmek için kart kopyalama yöntemi kullandığı, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığı iddiaları da gündeme gelmiştir. Ayrıca bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilip arşivlendiği tespit edilmiştir."

Konuyla ilgili konuşan bir veli, "Şiddeti desteklemiyoruz ancak üst sınıflar kardeşlerini korumak için böyle bir olaya karıştı. Benim kızım 'Anne okulda artık yürürken bile rahatsız oluyorum acaba biri fotoğraf çeker mi ya da başka şeyler düşünürler mi' diyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'e göre: Darbedilen öğrencilerin, aynı gece bir fotoğraf da paylaştığı ve "İEL'e tecavüz edince aslanlar" ifadelerini kullandıkları iddia edildi.

 

KIZ ÖĞRENCİLERDEN AÇIKLAMA

Yaşananlar sonrası İstanbul Erkek Lisesi'nde okuyan kız öğrenciler bir açıklama yayımladı.

1

