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Dünya Pence’ten ‘Trump hata yaptı’ çıkışı
Dünya

Pence’ten ‘Trump hata yaptı’ çıkışı

Eski ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, eski Başkan Donald Trump’ın 2020 seçiminin sonuçlarını değiştirebileceğini düşünmekte hatalı olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:38:00 -
Pence’ten ‘Trump hata yaptı’ çıkışı

Pence, Florida’daki bir konuşmada yardımcılığını yaptığı Trump’ın son günlerde tekrarladığı, “Pence’in Joe Biden’ın başkan olmasını engelleme konusunda tek yetkili olduğuna” dair sözlerini değerlendirdi.

“Trump hatalı, seçim sonuçlarını değiştirme hakkım yoktu” ifadesini kullanan Pence, Trump yanlılarının ABD Kongresine baskın yaptığı 6 Ocak 2021’in, ülke tarihinde karanlık bir gün olarak hatırlanacağını söyledi. Mike Pence, seçimlerin eyalet düzeyinde yapıldığını, kongrenin tek görevinin onaylanan oyları saymak olduğunu vurguladı. Bu arada her iki siyasetçinin de 2024’te düzenlenecek başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı olmayı hedeflediği için Trump ile Pence’in karşı karşıya geldiği belirtiliyor.

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