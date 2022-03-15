Pena: Benim hatam yüzünden gol yedik

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında NEF Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Galatasaray, sahadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekibi 3 puana getiren golleri Mostafa Mohamed'in asistleriyle Kerem Aktürkoğlu attı. Beşiktaş'ın tek sayısı ise Rıdvan Yılmaz'dan geldi. Ligde yenilmezlik serisi bozulan Beşiktaş ise, 10. maç sonunda yenilgi ile tanıştı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pena, "Beşiktaş maçı bizim için önemliydi. 3 puan almamız ve yukarı doğru çıkmamız gerekiyordu. Benim hatam yüzünden gol yedik. Bizim için önemli olan galibiyetti, umarım takımı daha ileri taşıyacağız" dedi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 38 yaparak 11. sıraya yükseldi. Beşiktaş ise 45 puanla 8. sırada kaldı.