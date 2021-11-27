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Spor Pelkas için yolun sonu
Spor

Pelkas için yolun sonu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en önemli ismi olan Yunan yıldız Pelkas, bu sezon ise çok kötü bir performans sergileyerek kadroya girmekte de zorlanıyor. Pelkas'ın Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 13:37:00 - 2021-11-27 13:37:56
Pelkas için yolun sonu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en önemli ismi olan Yunan yıldız Pelkas, bu sezon ise çok kötü bir performans sergileyerek kadroya girmekte de zorlanıyor. Pelkas'ın Ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 

Teknik direktör Vitor Pereira'nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan Yunan oyuncu Pelkas, takımdan ayrılmak istiyor.

Lyon ve Dinamo Moskova'nın listesindeki Pelkas, devre arasında veda planlaması yapıyor. 

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