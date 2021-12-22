Pelkas: Bizler açısından utanç verici

Süper Lig 'in 18. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Dimitrios Pelkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok fazla konuşmak istemediğini dile getiren Pelkas, daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Dimitrios Pelkas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok fazla konuşmak istemiyorum"

"Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bugün iyi değildik, bizler açısından utanç verici. 9 kişi rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok odaklanmalıyız."

"Türkiye'nin en iyi takımındayız"

"Türkiye'nin en iyi takımındayız, bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını sahaya yansıtmamız gerekiyor."