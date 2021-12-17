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Gündem Pelin Karahan'ın derdine bakın! Artık onu yapamayabilirmiş!
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Pelin Karahan'ın derdine bakın! Artık onu yapamayabilirmiş!

Döviz kurundaki hareketlilik, tuzu kuruları da "vurdu". Oyuncu Pelin Karahan, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yurt dışı tatiline gidemeyeceğini söyleyerek "iç parçalayan sorununu(!)" kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 11:12:00 -
Pelin Karahan'ın derdine bakın! Artık onu yapamayabilirmiş!

Döviz kurundaki hareketlilik, tuzu kuruları da "vurdu".

Oyuncu Pelin Karahan, döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle yurt dışı tatiline gidemeyeceğini söyleyerek "iç parçalayan sorununu(!)" kamuoyuyla paylaştı.

Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin İnci'si Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile Etiler'de bir AVM'de objektiflere takıldı.

Karahan, döviz kurunda yaşanan hareketlikle ilgili bir itirafta bulundu.

"Yurt dışına gitmek hayal olacak gibi"

Karahan, "Eskiden eşimle birlikte yurt dışına tatile giderdik. Bu gidişle yurt dışına gitmek hayal olacak gibi duruyor" sözleriyle, "Allah başka dert keder vermesin" dedirtti. 

 

 

 

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