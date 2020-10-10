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Aktüel Pekin yönetiminden ABD destroyerinin Çin kara sularına izinsiz girdiği suçlaması
Aktüel

Pekin yönetiminden ABD destroyerinin Çin kara sularına izinsiz girdiği suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:36:49 -
Pekin yönetiminden ABD destroyerinin Çin kara sularına izinsiz girdiği suçlaması

PEKİN (AA) - Çin, ABD savaş gemisini Güney Çin Denizi'nde ülkenin kara sularına izinsiz girmekle suçladı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Albay Cıng Nandong, cuma günü Paracel Adaları yakınında ABD güdümlü füze destroyeri John S. McCain'in kara sularına izinsiz girmesi üzerine bölgeye gemi ve uçakların sevk edildiğini söyledi.

Cıng, ABD'nin, "Çin'in egemenliğini, güvenlik çıkarlarını ciddi biçimde ihlal eden, Güney Çin Denizi'nde istikrar ve barışı tehlikeye atan açık askeri provokasyon ve seyrüsefer hegemonyası" olarak adlandırdığı eylemlerine son vermesini istediklerini dile getirdi.

- Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takım adalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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