Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman bitecek? 2022 Pekin Olimpiyatları sona ereceği tarih ne zaman?

Rusya, Ukanya savaşı Pekin Olimpiyatları bitmeden mi çıkacak? Peki Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman sona erecek? Herkesin merakla beklediği ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik Görüşme 1 saatin ardından sona erdi.

Rusya-Ukranya savaşı ne zaman çıkacak?

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Biden Putin'e, ABD'nin diplomasi ve 'diğer senaryolar' için hazır olduğunu, eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse kararlı ve hızlı bir karşılık olacağını söyledi. Biden, 'Ukrayna'nın işgali büyük acılara yol açar ve Rusya'nın politik duruşunu zayıflatır.' dedi." ifadelerine yer verildi. Kremlin: Putin, Biden’a Ukrayna’yı işgal konusunda bile bile neden önceden yalan bilgi verdiğini anlamadığını söyledi.

Pekin Kış Olimpiyatları ne zaman bitecek?

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme ihtimalinin artması nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev Büyükelçiliğindeki bazı personellere ülkeden ayrılma talimatı vermişti. Ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan dün düzenlenen basın toplantısında Rusya’nın, 20 Şubat'ta sona erecek Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Ukrayna’yı işgal edebilme ihtimali olduğunu ifade etmişti.

Çin'in başkenti Pekin'de 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, TRT ve D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

2022 Pekin Kış Olimpiyatlarında Türk sporcular kimler?

Ülkemizi turnuvada 4 spor dalında 7 sporcumuz temsil edecek. Milli sporcuların listesi şu şekilde:

Özlem Çakıroğlu

Berkin Usta

Fatih Arda İpçioğlu

Özlem Ceren Dursun

Ayşenur Duman

Yusuf Emre Fırat

Furkan Akar Pekin