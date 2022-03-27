Peki şimdi ne olacak?

MHK ve TFF'nin kararıyla görevden alınan Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi hakemler, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu'nun kararı belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevlerine son verilen hakemlerin Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru görüşüldü.

MHK Başkanı da oradaydı

Saat 12.00'de Tahkim Kurulu'nda duruşma yapıldı. 10 hakemi temsilen avukatları katılırken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da duruşmada yer aldı.

Tahkim Kurulu kararını verdi

Tahkim Kurulu, MHK'nın görevden aldığı hakemlerin ve gözlemcilerin itirazlarını kabul etti. Kararın bozulması ile birlikte MHK ve TFF'nin ihraç ettiği hakem ve gözlemciler, kalan maçlarda görevlerine devam edebilecekler.

TFF görev verecek mi?

Tahkim Kurulu, görevlerinden alınan hakem ve gözlemcilerin yapmış olduğu itirazı kabul etmesinin ardından gözler TFF'ye döndü. Federasyon, itirazları kabul edilmesi ile görevlerine devam etmelerinin önü açılan hakemlere görev verip, vermeyeceği gündemde.

Çakır, tarihe geçebilir

Tahkim Kurulu'nun kararı ile Cüneyt Çakır, FIFA'nın görev vermesi halinde Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na giderse, üç Dünya Kupası ve üç Avrupa Şampiyonası'na giden ilk hakem olacak.

Tahkim'e giden hakemler

Cüneyt Çakır

Fırat Aydınus

Hüseyin Göçek

Abdulkadir Bitigen

Ali Palabıyık

Burak Şeker

Mert Güzenge

Tugay Kaan Numanoğlu

Bahattin Şimşek

Alper Ulusoy