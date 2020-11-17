Pekcan: İhracat portföyümüzü derinleştirmeyi sürdüreceğiz

Pekcan, Türkiye’nin ürünleriyle dünyanın her pazarında olmayı hak ettiğini belirterek, “Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz. Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Endonezya’ya karşı yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ticaret açığı bulunduğunu ifade eden Bakan Pekcan, “Ticaretimizi çok daha yüksek bir seviyeye çıkarabileceğimize, dış ticaret dengesini de lehimize düzeltebileceğimize inanıyorum. Coğrafi uzaklığa rağmen, Endonezya’ya çok daha fazla ihracat yapabileceğimizi değerlendiriyorum” ifadesini kullandı.