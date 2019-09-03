Pejmürde ne demek? Pejmürdenin anlamı nedir? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklamada kullandığı pejmürde kelimesi vatandaşların en çok arattığı konuların başına geliyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıların merakla arattığı "Pejmürde ne demek?" sorusunun yanıtı haberimizde gizli. İşte, pejmürde kelimesinin anlamı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklamada kullandığı pejmürde kelimesi vatandaşların en çok arattığı konuların başına geliyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıların merakla arattığı "Pejmürde ne demek?" sorusunun yanıtı haberimizde gizli. İşte, pejmürde kelimesinin anlamı! Merak edilen o kelime Sosyal medya kullanıcıları bu kelimenin anlamını merak ediyor. Bakan Soylu'nun pejmürde açıklamasının ardından aratılmaya başlanan pejmürdenin anlamını sizler için haberimizde aktarıyor. Pejmürde ne demek? Türk Dil Kurumu pejmürde kelimesinin, "Eski, püskü, yırtık, dağınık ve perişan" anlamına geldiğini belirtiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.