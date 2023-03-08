Pegasus’tan 431 milyon Euro net kâr

Hava yolu şirketi Pegasus, 2022 finansal sonuçlarını paylaştı. Şirket, geçen yıl toplam yolcu sayısını yüzde 33.7 arttırarak 26.9 milyona çıkardı. Cirosunu da yüzde 139 arttırarak 2.45 milyar Euro’ya yükseltti. Net dönem kârını ise 431 milyon Euro olarak ilan etti.

Belirgin artış

Pegasus’un yolcu sayısı ise iç hatlarda 10.9 milyon, dış hatlarda 16 milyon olarak kayda geçti. Dış hatlarda yolcu sayısı yüzde 96.4 büyüdü. Şirketin 2022’de 2.45 milyar Euro’ya varan gelirleri, pandemi öncesine yani 2019’a göre yüzde 41 arttı. CEO Güliz Öztürk, “Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizi de ciddi şekilde etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız da kaybımız da çok büyük. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Öztürk, Pegasus olarak depremlerin ardından birçok çalışma gerçekleştirdiklerini; vatandaşlara ve yardım kuruluşlarına destek olmak üzere ek sefer planlamaları yaptıklarını aktardı. Öztürk, şunları kaydetti: “Bugüne kadar deprem bölgelerinden gerçekleştirdiğimiz 785 tahliye seferiyle 152 bin 950 vatandaşımızın tahliyesini sağladık ve toplam 111 ton yardım malzemesi taşıdık. Gerçekleştirdiğimiz uçuşlarla 126 bin 926 vatandaşımızı ve kurtarma ekiplerini afet illerine taşıdık. Uzun soluklu bir dayanışma sürecine ihtiyaç olduğunun farkındayız. 6 bin 852 kişilik Pegasus ailesi olarak depremlerden etkilenen vatandaşlar ve yardım ekipleri için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu günleri dayanışma içerisinde atlatacağız.”

Var gücümüzle çalışıyoruz

Öztürk, hem ülke hem de yolcuları için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti. Artan seyahat talebini karşılamak adına operasyonel yapıyı ve personeli hazır tutmaya özen gösterdiklerini anlattı. Titiz ve planlı çalışmaları sonucu, 2022 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını dile getiren Öztürk, “Gelirlerimiz son normal yıl olan 2019’a göre yüzde 41 arttı. FAVÖK marjını da yüzde 34.1 seviyesine getirerek dünyada bu metrikte en yüksek performansı gerçekleştirdik” diye konuştu. 2022’de global olarak toplam hava yolcusu sayısının 2019’un yüzde 70’ini aştığının tahmin edildiğini hatırlatan Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Global enflasyonist ortam ve artan jeopolitik tansiyondan kaynaklanan zorlu faaliyet koşullarını dikkate aldığımızda talebin bu derece güçlü bir toparlanıyor olması havacılık sektörü için iyi bir gösterge. Toparlanma henüz dünya genelinde tüm kıta ve ülkelerde eşit hızla yayılmış durumda değil, diğer bir deyişle henüz pandeminin verdiği hasarları tam olarak atlatamadık ancak sektörde ilk beklentilerden daha hızlı bir toparlanma süreci söz konusu. Türkiye’de yolcu sayısındaki toparlanma dünya geneline göre daha hızlı ve belirgin oldu. 2022’de toplam hava yolcusu 2019’a göre yüzde 90’a ulaştı.”

Hedef yüzde 20 artış

Bu yıl filosuna ekleyeceği yeni uçakların da katkısıyla toplam kapasitesini yaklaşık yüzde 20 artırmayı hedefleyen Pegasus’un planlarına göre Cumhuriyet’in 100’üncü yılında filo büyüklüğü 100 uçak eşiğini aşacak.

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