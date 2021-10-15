Pedri'nin serbest kalma bedeli ne kadar?

Barcelona, orta saha oyuncusu Pedri'yle sözleşme yeniledi. Pedri ile 2026 yılı sonuna kadar geçerliliği olacak yeni kontrat imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı kaydedildi. Barcelona, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 1 milyar Euro'ya (10 milyar 631 milyon 400 bin Euro) serbest kalır maddesi koydurdu. İki yıl önce Las Palmas takımından Katalan ekibine transfer olan Pedri, tüm kulvarlarda 56 maça çıktı ve 4 gol attı.

Pedri kimdir?

Pedri 25 Kasım 2002 tarihinde Tegueste, İspanya’da doğdu. İspanyol millî futbolcudur. La Liga ekiplerinden Barcelona takımında forma giymektedir.