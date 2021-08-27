Pedagojik formasyon eğitimi sertifikası alanlar öğretmenlik başvurusu yapabilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik başvuru şartlarını genişletti. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Bakanlığımız ve YÖK iş birliğiyle açılan/açılacak öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans programı ya da pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını başarıyla tamamlayanlar öğretmenliğe başvurabilecek." denildi.

Pedagojik formasyon eğitimi nasıl alınır?

Eğitim Fakültesi mezunu olmayan kişilerin öğretmenlik yapmasını sağlayan formasyon, bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin almak için uğraştığı bir belge.

Pedagojik formasyon nasıl alınır?

Formasyon almanın bazı belli başlı kuralları bulunur. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen lisans programlarının birisinde eğitim almak veya eğitim alıyor olmak gerekir ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından eğitim yetkisi verilen belirli üniversitelerden alınır. Ayrıca formasyon belgesi için akademik ortalama, üniversiteye giriş puanı, disiplin geçmişi gibi birtakım koşulları karşılıyor olmanız gerekmektedir.

Formasyonda hangi dersler verilir?

Bu programda öğrencilere; Eğitim Bilimine Giriş, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitim Psikolojisi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretmenlik Meslek Etiği, Eğitim Tarihi, Eğitimde Program Geliştirme, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Rehberlik, Bilgisayar Destekli Öğretim, Özel Eğitim, Karakter ve Değerler Eğitimi, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Eylem Araştırması, Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Türk Eğitim Tarihi, Bireyselleştirilmiş Öğretim, Yaşam Boyu Öğrenme, Gelişim Psikolojisi dersleri verilir.

Formasyon ücretleri ne kadar?

Formasyon eğitimi için ödenen ücretler üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Çoğu üniversitede bu fiyat 2000 lira civarında belirlenmektedir.