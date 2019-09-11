Pazaryeri’nde sokaklar haşerelere ve sineklere karşı ilaçlanıyor

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediyesi ekipleri, sokaklarda sineklere, böceklere ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği gibi halk sağlığı açısından önemli zararlılara karşı sineklerin üreme alanları ilaçlanıyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sineksiz bir yaz mevsimi için nisan ayında başlattıkları çalışmaların, etkin bir şekilde devam ettiğini, sinekle mücadelede larvasit denen ilk uygulamada, öncelikle üreyebilecekleri alanların ilaçlandığını belirtti. Sineklerin barınabileceği ve üreyebileceği fosseptik ve rögar çukurlarıyla ve kenar sokak alanların ilaçlandığını belirten Tekin, "İlçenin sıcak ve tarımsal sulama ile su birikintilerinin çok olması nedeniyle, özellikle yaz aylarında sivrisinekler sorun oluşturuyor. Vatandaşın rahatlığı düşünülerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sinekle mücadele çalışmamız ekiplerimizce periyodik aralıklara devam ediyor. Belediye ekiplerimiz, kırsal alandaki ilaçlama işleminde, bitki ve canlılara zarar verilmemesi için biyolojik mücadele yöntemini kullanıyor. Tarım alanlarına yakın su birikintilerinin bulunduğu alanlarda çalışmalarımız daha sık aralıklarla devam ediyor ve Sivrisineklerin üremesine neden olan kesimler düzenli olarak ilaçlanıyor” dedi.