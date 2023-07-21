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Yerel Pazarda park halinde unutulan otomobil esnafı çıldırttı
Yerel

Pazarda park halinde unutulan otomobil esnafı çıldırttı

Yeniakit Publisher
2023-07-21 16:11:00 -
Pazarda park halinde unutulan otomobil esnafı çıldırttı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde semt pazarı alanına park edilerek unutulan otomobil, tezgâhın önünü kapatarak esnafı mağdur etti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde semt pazarı alanına park edilerek unutulan otomobil, tezgâhın önünü kapatarak esnafı mağdur etti.

Şair Nabi Mahallesi'nde Cuma günü kurulan semt pazarında otomobil unutuldu.

Pazarın içerisindeki unutulan 63 B ... plakalı otomobil, esnafın tepkisine neden oldu.

Otomobilin bir satış tezgâhının önünde park edilmiş olması esnafın iş yapmasına engel oldu.

Dünden beri unutulduğunu söyleyen esnaf, otomobilin kaldırılması için durumu zabıtaya bildirdiğini ama hiçbir şey yapılmadığını ifade etti. (İLKHA)
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