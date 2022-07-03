Pazarda kurbanlık var alıcı yok

Denizli'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında kurbanlıklar satılmayı beklerken, alıcının ise geçen seneye oranla az olduğu gözlemlendi.

Denizli'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında yaprak kıpırdamıyor. Farklı illerden kente gelerek yerlerini alan kurbanlıkların çoğu, bayrama sayılı günler kala satılamadı. Geçen seneye oranla alıcının az olduğu pazarda hayvan sahipleri son günleri ümitle bekliyor. Çoğu satıcı son günlerde vatandaşların fiyatlarda düşüş olmasını beklediği için satışların olmadığını söylerken, kimisi ise fiyatların sabit kalacağın ifade edip indirim yapmayacaklarını belirtti. Sessiz geçen pazarda Belçika mavisi olan 680 kilogram ağırlığındaki dana ise kıran kırana geçen pazarlıkta 41 bin 500 TL'ye satıldı.

“Çiftçinin fiyatı düşürme şansı yok”

Yoğunluğun son günü beklediğini belirten satıcı Kamil Keven, “Kurbanlık var, vatandaş yok. Vatandaş almazsa bu hayvanı bu paralara mal etme şansımız yok. Götürsek dahi kasap bu fiyata keser. Aşağıya verme şansımız yok. Vatandaş 20-25 bin TL arasında satıyor hayvanlarını. Bendekilerin kilosu 950 kilogram ile 1 ton arasında. Ayakta şuan 1 ton olan hayvanıma 60 bin TL diyorum ve 50 bin verdiler şuana kadar. Çiftçinin fiyatı düşürme şansı yok” ifadelerini kullandı.

Bu yıl fiyatların ucuzlamayacağını savunan Ferit Arın, “Muş'tan 36 tane hayvan getirdim. Şuanda sattığım hayvan sayısı 6. Gelen giden ve bizde bekliyoruz. Vatandaş belki son günler ucuz olur diye bekliyor ama ucuzlamaz bu sefer” dedi.

“Ufak hayvanlar daha çok gidiyor”

Erzurum'dan Denizli'ye hayvanlarını satmak için gelen Erol Yıldırım, “19-20 dediğim hayvanı 15-16 hayvana vermem. Zaten 3-4 bin TL zarardayım. Erzurum'dan buraya kadar geldim ve satmam lazım. 10 gündür buradayım, en ufak hayvan hangisiyle onlar daha çok gidiyor. Fiyat olarak 11-12 ile 15-16 arası daha çok gidiyor” şeklinde konuştu. Sezer Sürmeli ise “300 kilogramlık bir hayvan 15 ile 17 bin arasında gidiyor. Şuan bende 650 ile 700 kilogram arasında hayvan var ve 40-41 bin arası gidiyor” dedi.