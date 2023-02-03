Pazarda kavga eden Suriyeliler sınır dışı edildi!
Adana’nın Kozan ilçesinde bir pazar yerinde kavga eden Suriyeliler, çıkarıldıkları mahkemece sınır dışı edildi.
Kozan'daki Çarşamba Pazarı’nda, önceki gün Suriyeli iki grup arasında kavga çıktı.
Taşlı-sopalı kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüphelinin mahkemesi bugün görüldü.
Sınır dışı edildiler!
Mahkeme, sanıklar Muhammed E., Beşşar A., Murat S., Muyet S., Şerif E. ve Musa A. hakkında sınır dışı kararı verdi.
Yapılan işlemlerinin ardından şüphelilerin sınır dışı edilmek üzere gönderildiği bildirildi.