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Ekonomi Pazarcı destekten memnun
Ekonomi

Pazarcı destekten memnun

“Her zaman esnafına sahip çıkan, özellikle pazarcı esnafının yanında olan bir Cumhurbaşkanımız var” diyen Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TUSPAF) Başkanı Ali Karaca önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 09:51:00 -
Pazarcı destekten memnun

Hasan Eğrigöz  Ankara

Ali Karaca, şunları söyledi: “Başta Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan Allah razı olsun. Belki rakam kimi insanlara küçük gelebilir ama pazarcı esnafı için çok iyi. Çünkü esnaf gerçekten zor günler yaşıyor. Böyle bir günde Cumhurbaşkanımızı daha önce bize destek olmuştu. Yine 3 bin lira vererek destek oldu. Teşkilatım adına, Türkiye’deki yüz binlerce pazarcı esnafı adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. “ Ankara Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Recep Ayhan da “Devletimiz bizi düşünmüş, bizleri bir nebze de olsa rahatlatacak, nefes aldıracak nakdi yardım açıklamış. Buna memnun olmamak hadsizlik” görüşünü paylaştı.


Yeni Akit Gazetesi
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