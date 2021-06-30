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Spor Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kariyeri kaç yaşında hangi takımları çalıştırdı?
Spor

Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kariyeri kaç yaşında hangi takımları çalıştırdı?

Paulo Fonseca hayatı | Uzun zamandır teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca ile anlaştı. Peki, Paulo Fonseca kim?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:19:00 - 2021-06-30 15:21:25
Paulo Fonseca kimdir? Paulo Fonseca kariyeri kaç yaşında hangi takımları çalıştırdı?

Paulo Fonseca 5 Mart 1973'te Mozambik'te dünyaya geldi. Asker bir babanın oğlu olan Fonseca, Mazambik'in Nampula kentinde dünyaya geldi. 1 yaşındayken ailesiyle Portetiz'e döndü. Paulo Fonseca , futbol kariyerine Galitos takımıyla başladı. Paulo Fonseca profesyonel kariyerinde Barreirense, Porto, Leça, Belenenses, Maritimo, Vitória Guimarães, Estrela Amadora takımlarında forma giydi. Stoper mevkiinde oynayan Fanseca 2005 yılında kariyerini noktaladı.

2005 yılında teknik direktörlük kariyerine başlayan Paulo Fonseca sırasıyla Estrela Amadora U-19, 1º Dezembro, Odivelas, Pinhalnovense , Aves, Paços Ferreira, Porto, Paços Ferreira, Braga, Shakhtar Donetsk ve Roma’yı çalıştırdı.

Paulo Fonseca'nın Roma ile sözleşmesi haziran ayında sona erdi. Sezon sonunda görevinden ayrılan 48 yaşındaki genç çalıştırıcının yerine ise Jose Mourinho getirildi.

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