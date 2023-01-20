Patlıcan yemeği (Patlıcan acı) Bu yöntem sonucu kara ve acısını kaybetti! İşte o tüyo haberi

Patlıcanlı yemekler birçok kişinin favorisi. Patlıcanlı yemeklerin püf noktası patlıcanın acısını çıkarmak. En acı patlıcanları bile yok edecek tüyolar gerekli aksi takdirde yemekte istediğiniz lezzeti bulamazsınız. İşte patlıcanın acısını almanın yöntemleri...

PATLICANLARIN KARARMASI VE ACISI İÇİN 3 YÖNTEM

Patlıcanları közleyecekseniz. Önce çatalla ya da bıçakla her yerinden minik delikler açın. Sonra güzelce tuzlayın ve soğuk suda bekletin. 15 dakika kadar suda bekledikten sonra sudan çıkarıp kurulayın ve közleyin.

Patlıcanı yemek yapacaksanız küp küp ya da işte yemeğinize göre dilimleyecekseniz acısını almak şart. Ayrıca kararması da gerekiyor. Bunun için soyduğunuz patlıcanları bol suda bekletin.

Patlıcanı kızartacaksanız tuzlu suda bekletin. Kararma için suya biraz limon sıkın.

Patlıcanın acı suyu nasıl alınır?

Pişirmek veya kızartmak için doğranıp hazırlanan patlıcanların üzerine birkaç kaşık toz şeker ve tuz ilave ediniz.

Patlıcan Yemeği (Patlıcan Acısına Son) Tarifi İçin Malzemeler

1 adet soğan

1 adet domates

2 adet biber

5-6 adet patlıcan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı su

Patlıcanın acı suyunu çıkartmak için

1 yemek kaşığı tuz

1 yemek kaşığı şeker

Patlıcan Yemeği (Patlıcan Acısına Son) Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce patlıcanlarımızı doğrayalım ve bir leğenimizin içine ekleyip üzerine su ile dolduralım.

Ardından 1 ‘er yemek kaşığı tuz ve şekeri ekleyip bu suda bekletelim. (Böyle yapmamızın sebebi patlıcanımızın acısını almak).

Ardından soğanımızı, biberimizi, domatesimizi doğrayalım.

Tencere seçimi çok önemli kesinlikle dar tencere de yapmayın, patlıcanlar ezilir.

Geniş bir tenceremizi ocağımıza alıp yağlarımızı ekleyelim ve ısınınca içine soğanımızı ve biberimizi ekleyelim.

Biraz yağda kavurduktan sonra domatesimizi de ekleyelim.

Bu arada patlıcanlarımızı suyunu süzüp onları da tenceremize ekleyelim. Biraz yağda çevirdikten sonra (yaklaşık 10 dakika kadar ) 1 diş sarımsağımız doğrayalım ve 1 yemek kaşığı salça ile beraber ekleyelim.

Ardından 2 su bardağı suyumuzu ve tuzumuzu ekleyip tenceremizin kapatalım.

Normal ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirelim(Patlıcanlarınızın pişmesine bağlı ) ve dinlenmeye bırakalım.

Yaklaşık 10 dakika sonra servise hazır. Afiyet olsun. Sevgiyle kalın

KURU PATLICAN DOLMASI NASIL DAHA YUMUŞAK OLUR?

Kaynayan bir suyun içerisine, kuru patlıcanları atın. Ardından patlıcanları yumuşak bir kıvam alana kadar 2 dakika boyunca haşlayın. Sonra patlıcanlar yumuşayınca süzgeç ya da bir kaşık yardımıyla alın. Kaynayan sudan çıkardığınız patlıcanları soğuk bir suyun içine atın. Son olarak ise ürünleriniz soğuyana kadar bekleyin.

KURU PATLICANIN ACISI NASIL GİDERİLİR?

Kuru patlıcanın iç kısımlarına bol miktarda tuz ilave edin. Daha sonra bu tuzu 15-20 dakika kadar bekletin. Dilerseniz bu yöntemle bir gece soğuk suyun içerisinde bekletebilirsiniz. Bunun sonucunda patlıcanlarınızın acısı gitmiş olacak.

KURU PATLICAN DOLMASI TARİFİ

Kuru patlıcan dolması, güzel yapıldığında yedikçe yediren lezzetler arasında. Bu enfes yemeğin davet sofralarınızda yerini almasını istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin!

MALZEMELER:

2 diş sarımsak

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Zeytinyağı

Karabiber

Tuz

Pul biber

Limon tuzu

6-7 adet kuru patlıcan

UYGULAMA:

Kuru patlıcanları, kaynayan suyun içerisine atın. Yumuşayana kadar güzelce kaynatın. Ardından patlıcanlar kaynarken, pirinçleri güzelce yıkayıp süzün. Sonra sarımsak ve soğanları ince ince dilimleyin. Baharatları, salça ve yağı ekleyip güzelce malzemeleri soteleyin. Tencerede kaynattığınız kuru patlıcanları güzelce süzün. Ardından hazırladığınız iç harcını biraz soğumasını bekledikten sonra, kuru patlıcanların içerisini harç ile doldurun.

Dolmaları tencereye dizdikten sonra üzerine iç harcını hazırladığınız kabın içerisine su ilave edin. Suyun içine biraz tuz ve limon ekleyin. Sonra patlıcanların üzerine bu suyu güzelce gezdirin. Kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin. Dolma suyunu çektikten sonra altını kapatın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun!

Patlıcan kurutmak istiyorsanız, ürününüzün taze, parlak ve kabuklu ve düzgün şekilli olması oldukça önemli. Eğer patlıcanlar eğri olursa işiniz biraz daha zorlaşabilir. Dolmalık olarak kurutmak istiyorsanız, tombul patlıcanlar işinizi kolaylaştıracaktır. Özelliklede çekirdeksiz patlıcanları kurutmak daha uygundur. Öncelikle patlıcanları bol suda yıkayın.

Kararmalarını önlemek için ise tuzlu suda 1 saat kada bekletin. Patlıcanları ikiye bölün ve içini oyun. Daha sonra iğne yardımıyla hazırladığınız patlıcanları güzelce ipe sıralayın. İpe sıralarken aralarında boşluklar bırakmayı unutmayın. İpe dizdikten sonra patlıcanları güneş gören bir yere asın. 2-3 hafta kadar güneşte bekletin. Ardından patlıcanları çıkarın fırında soğutup aynı işlemleri tekrarlayın. Kurutma işlemi sırasında patlıcanların nemli kalmaması oldukça önemli. Patlıcanlarınız kuruduktan sonra bir bez torba içerisinde muhafaza edebilirsiniz.