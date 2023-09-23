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Yerel Patlayan trafodan uzak durun!
Yerel

Patlayan trafodan uzak durun!

Yeniakit Publisher
2023-09-23 06:54:00 - 2023-09-23 06:55:03

Düzce’de 3 katlı binanın çatı katında trafo patlaması sebebi ile çıkan yangında çatı alev alev yandı.

Olay Darıcı Mahallesi 5715. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 katlı apartmanın çatı katında trafo patlaması meydana geldi. Bir anda alev topuna dönen yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler alev alev yanan çatı yangınına müdahale etmeye başladı. Merdivenlerle yangına müdahaleye başlayan ekipler bir yandan da bina içinden alevleri söndürmeye çalıştı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alınırken, binanın üst katlarında ve çatı katında maddi hasar oluştu.

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