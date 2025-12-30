Patlama yok, mermi yok: Dron tehditlerine karşı devrim niteliğinde sistem

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte insansız hava araçlarının (İHA) modern savaşlardaki belirleyici rolü net biçimde ortaya çıktı. Bu gelişmeler sürerken, Polonyalı bilim insanları dronları vurmak yerine elektronik olarak etkisiz hale getiren yeni bir savunma sistemi geliştirdi.

TVP World’ün aktardığı bilgilere göre “Stratus” adı verilen sistem, Gdansk Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Yüksek yoğunluklu ve kısa süreli elektromanyetik darbeler kullanan Stratus, dronların elektronik bileşenlerini bozarak çalışamaz hale getiriyor.

Silah yok, patlama yok

Stratus’u benzer savunma sistemlerinden ayıran en önemli özellik, fiziksel imha yerine elektronik etkisizleştirme yöntemi kullanması. Ateşli silahlar veya önleyici mühimmatların aksine patlama riski oluşturmadan çalışan sistem, özellikle sivil alanlar için büyük avantaj sağlıyor.

Uzmanlara göre bu teknoloji; havalimanları, enerji santralleri, limanlar ve büyük kalabalıkların bulunduğu etkinlik alanları gibi kritik bölgelerin korunmasında yeni bir dönemi başlatabilir.

En büyük zorluk kontrol mekanizması

Sistemin merkezinde, son derece güçlü ancak hassas şekilde yönlendirilebilen bir elektromanyetik efektör yer alıyor. Mühendisler, en büyük teknik zorluğun darbeyi üretmekten ziyade aşırı voltaj ve güç yoğunluğunu güvenli biçimde kontrol edebilmek olduğunu vurguluyor. Araştırma ekibi Stratus’u, dron tehditlerine karşı “görünmez bir kalkan” olarak tanımlıyor.

Testleri geçti, sahaya inmeye hazırlanıyor

Şu ana kadar laboratuvar ve kontrollü ortamlarda başarıyla test edilen sistem henüz aktif kullanıma girmedi. Proje, Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından 21 milyon zloty (yaklaşık 5 milyon euro) ile destekleniyor.

Sınırda ilk adımlar atıldı

Öte yandan Polonya, Belarus sınırında dron tehditlerine karşı ilk önlemleri hayata geçirmeye başladı. Ülkenin doğusunda kurulan sistemlerin, Ocak ayından itibaren insansız hava araçlarını tespit edip etkisiz hale getirmesi planlanıyor. Radar sisteminin Kryniki kenti yakınlarındaki bir gözetleme kulesine yerleştirildiği, elde edilen verilerin ise Białystok’taki elektronik izleme merkezine aktarıldığı bildirildi.