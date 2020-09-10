Patlama sonucu harabeye dönen Beyrut Limanı'nda korku dolu anlar! Gökyüzünü kapladı
Geçtiğimiz ağustos ayında 191 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda yangın çıktığı ve dumanların gökyüzünü kapladığı bildirildi.
Geride bıraktığımız ağustos ayında 2 bin 750 ton amonyum nitratın tutulduğu depoda yaşanan patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nda yangın çıktığı bildirildi.
Gökyüzünü kapladı
191 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla insanın yaralanmasına yol açan patlama sonucu harabeye dönen Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan limanda çıkan yangın sonucu dumanların gökyüzünü kapladığı aktarıldı.
Öte yandan dumanların şehrin önemli bir bölümünde görüldüğü belirtilirken, yangının çıkış sebebinin henüz bilinmediği bildirildi.
Beyrut Limanı'nda ne olmuştu?
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ve ülke ekonomisinin can damarı sayılan limanda 2 bin 750 ton amonyum nitratın muhafaza edildiği bir depoda yangın çıkmış, ardından da kentin büyük bir bölümünü enkaza çeviren korkunç patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu ise 191 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla insan da yaralanmıştı.