Patates kabuğu: Tek malzeme ile çaydanlıklardaki kireci anında yok ediyor!

Çaydanlıkta oluşan kireç birkaç basit malzemeyle nasıl kolayca temizlenir?

Çay içmek hemen hepimizin en çok sevdiği eylemlerden ama iş çay demlemeye, hele hele çaydanlık temizliğine gelince biraz moral bozucu olabiliyor, özellikle çaydanlığın içinde oluşan o kireçlenmelerden kurtulmak pek de kolay olmuyor.

Elbette piyasada sadece bu durum için özel olarak hazırlanmış birbirinden farklı birçok ürün bulunuyor ama siz, evde, kendi ellerinizle ve doğal malzemelerle çaydanlığın kirecinden kurtulmak istiyor, kimyasallardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorsanız işte size birçok pratik yöntemler…

Patates kabuğu

Patates kabuğu kireç temizlemede farklı ve etkilidir. Patates kabuklarını soyun ve çaydanlığın içine atın. Patates kabuklarını geçecek kadar sıcak su ile doldurun ve kaynamaya bırakın. Su kaynarken kireçler de çözülecektir. Eğer bu yöntemin ekonomik olmasını istiyorsanız patates yemeği yaptıktan sonra deneyebilirsiniz.

• Karbonat sirke Etkili doğal temizlik malzemelerinden biri olan karbonat ile sirke kireç temizlemede oldukça başarılı. 1 su bardağı sirke ile 1 paket karbonatı kireçli çaydanlık içine dökün. Çaydanlığın yarısını su ile doldurun ve kaynamasını bekleyin. Kireçler kısa süre içerisinde çözülecektir. Sünger ya da bulaşık teli ile çaydanlığı güzelce ovalayın.

Karbonat ve sirke

Pek çok farklı kullanım alanı olan karbonat ile yemeklerde sıkça kullanılan sirke, çaydanlığınızı kireçlerden arındırmak için mükemmel bir ikilidir. 1 su bardağı sirkenin içerisine ekleyeceğiniz 1 paket karbonatı kireçlenen çaydanlığa dökün. Üzerine çaydanlığın yarısına gelecek kadar su ekleyin.

Ocakta kaynamaya bıraktığınız çaydanlıktaki kireçler arınmaya başlayacaktır. İnatçı lekeler için fırça veya süngerden yardım alabilir, kaynama işleminden sonra ovalama yapabilirsiniz. Ardından sirke kokusunu arındırmak için çaydanlığınızı yıkayıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Limon tuzu

Tek malzeme ile kolayca uygulanabilecek bu yöntem için tek gereken limon tuzu. Çaydanlığın içerisine dibini kaplayacak kadar limon tuzu serpin. Ardından üzerine yarısına kadar su doldurup ocakta kaynamaya bırakın. 20 dakika kaynamaya bırakın ve ardından altını kapatarak bir fırça yardımıyla fırçalayın. Tüm lekeler çıktıktan sonra suyla durulayın ve kurumaya bırakın.