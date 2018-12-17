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Pastırmalı ve kaşarlı börek

Pastırmalı ve kaşarlı börek nasıl yapılır? İşte tarifi…

17 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
Pastırmalı ve kaşarlı börek

MALZEMELER

1 şişe maden suyu
2 adet yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
3 adet yufka

İÇİ İÇİN

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
100 gram pastırma

YAPILIŞI

Derin bir kapta maden suyu, yumurta ve sıvı yağı çırpın. Orta büyüklükte bir fırın tepsisini hafif yağlayın ve yufkalardan birini kenarlardan taşacak şekilde içine yayın. 2'nci yufkanın tamamını ve diğer yufkanın yarısını ufak par- çalara ayırın ve tepsideki yufkanın üzerine gelişigüzel yerleştirin. Rendelenmiş kaşar peyniri ve kıyılmış pastırmayı yufkanın üzerine serpin. Kalan yarım yufkayı aynı şekilde ufak parçalara ayırıp harcın üzerine yayın. Tepsinin kenarlarından sarkan yufkayı üzerine kapatın ve dilediğiniz şekilde kesin. Sıvı karışımını üzerine gezdirip buzdolabında 1 saat bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 22:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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