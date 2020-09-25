Passoling, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulamaya konulan elektronik bilet sistemidir. Passoling sistemi 19 Nisan 2014 tarihinde başlamıştır. Passoling kartına para yüklenerek maç girişlerinde kullanılmaktadır.

Passoling kart sistemi neden başlatıldı?

Passoling kartı ile kullanılan Elektronik Bilet Sistemi sporda şiddet olaylarının azaltılması, insanların küfür ve şiddetin olmadığı tribünlerde karşılaşmaları seyredebilmesi, biletsiz seyircilerin giriş yapmasının önlenmesi, çocuk ve kadınların daha çok stadyumlara gelmesinin sağlanması, şiddete ve olumsuz tezahüratlara sebep olan bireylerin tespit edilerek müsabakalardan men edilmesi ve karaborsa bilet satışını engellemek için 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile başlatılmış uygulamadır.

Passoling nasıl alınır?

Passoling kartı nalmak için www.passolig.com.tr sayfasında giriş yapın.Açılan sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “Hemen al” seçeneğine tıklayın. Buradaki bilgileri doldurarak passoling kart başvurusunu yapmış olursunuz.

Passoling kartına para nasıl yüklenir?

Passoling kartına PTT şubesindeki gişelerden para yatırılabilir. PTTMatik’ten Passoling Karta Nakit Yatırma'yı tıklayın. TC Kimlik numaranızı girip “Devam”a basın. Bu bilgiler onayladıktan sonra yükleme yapmak istediğiniz tutarı girin ve PTTMatik'in para yükleme haznesinden ücreti yatırarak passoling kartına para yatırılma işlemi tamamlanmış olur.