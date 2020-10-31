  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Paşinyan'ın son kozu alay konusu oldu!
Gündem

Paşinyan'ın son kozu alay konusu oldu!

Azerbaycan'dan darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan'ın cephede ki son kozu alay konusu oldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan çoçukları ve kadınları cepheye sürmesinden sonra mahkumları da cepheye gönderme kararı aldı. Bu durum Ermenistan'ın savaşı kaybettiğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 09:47:00 -

Azerbaycan ordusu karşısında büyük kayıplar veren Erivan yönetimi son çareyi mahkumlarda buldu. Daha önce teröristlere sarılan Ermenistan şimdi de hapisteki tutuklu insanları bırakarak Karabağ Cephesine yönlendirmeye başladı.

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vurmasıyla başlayan çatışmalar 35'inci gününe girdi. Ermenistan saldırılarına karşı kendisini korumaya geçen Azerbaycan, yaklaşık olarak 200 yerleşim yerini kurtardı ve toprak bütünlüğünü sağlamaya çok yaklaştı.

Azerbaycan ordusunun ilerleyişini durduramayan Erivan yönetimi ise 3 kez ateşkes istemiş ve bu ateşkesleri sivil yerleşim yerlerini vurarak ihlal etmişti. Ermenistan'ın saldırılarına cephede yanıt veren Azerbaycan, Şuşa'ya kadar ilelerdi.

"Şuşa'ya sahip olan Karabağ'ın da sahibidir"

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, "Sevgili yurttaşlarım, 1992'de muzaffer yürüyüşümüz Şuşi'nin kurtarılması ile başladı, şimdi ise onun koruması şartına bağlı. Düşman Şuşi'ye birkaç kilometre, en fazla 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Azerbaycan ordusunun nihai hedefi şehri ele geçirmektir. Tabiri caizse, Şuşa'ya sahip olan Artsah'ın (Karabağ'ın) da sahibidir" ifadelerini kullanarak Şuşa'nın önemini aktardı ve Ermenilere savaş çağrısı yaptı.

Erivan mahkumları Karabağ cephesine yönlendirmeye başladı

Elindeki tüm imkanları kullanan Erivan yönetimi ise askerlerinin cepheden kaçması sonrasında neye uğradığını şaşırdı. Azerbaycan karşısında ilk olarak PKK'ya sığınan yönetim şimdi de mahkumlardan medet umdu. Ermenistan, ülke genelinde tutuklu mahkumları bırakarak Karabağ Cephesine yönlendirmeye başladı.

Çok sayıda mühimmat ve asker etkisiz hale getirildi

Öte yandan Azerbaycan ordusu Ermeni unsurlarını vurmaya devam ediyor. Dün gün boyu ve bugün gece saatlerinde cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 3 zırhlı piyade aracı, 2 "Smerç" ve 2 "Grad" füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Sivillere ve askeri olmayan hedeflere saldırılmaması yönünde karar alındı

Ayrıca aktarılan bilgilere göre Cenevre'de Minsk gurubu eş başkanları ve Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Başkanları bir görüşme gerçekleştirdi. 6-7 saat süren görüşmeden AGİT Minsk Grubunun, sivillere ve askeri olmayan hedeflere saldırılmaması yönündeki karar kabul edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı
Ekonomi

Ufuk2020 Programı’nda hibe, katkı payını aştı

Avrupa’nın bilim ve teknoloji alanındaki politika uygulamalarının uyumlu ve ortak hale getirilmesi amacıyla oluşturulan Ufuk2020 Programı’nd..
Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket
Gündem

Depremin ardından İP'li Lütfü Türkkan'ın kızından tepki çeken hareket

İP'li Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan, İzmir'de meydana gelen ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın bulunduğu büyük depremin ardından ..
Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı
Dünya

Aliyev'den Türkiye'ye 'Biz hazırız' çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İzmir'de meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını söyledi.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay