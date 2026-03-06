  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Korkulan oldu zorunlu göç başladı ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda Bu daha hiçbir şey! Tahran gizli teknolojilerini sahaya sürüyor Rusya'yı perde arkasından yöneten filozof konuştu: 'Ayrılıkçı Kürtler stratejik körlük içindeler' İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu Dünyanın gözü bu toplantıda! İran'da Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı Ortadoğu Yanarken Türkiye Huzur Adası: Bu Tesadüf Değil, Stratejik Liderlik! Batı ittifakında çatlak! Antalya’da korkutan deprem İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı!
Dünya Paşinyan’da kayış tamamen koptu; Komşu yanarken bu kez bateri çalıp Michael Jakson’ın şarkısına eşlik etti
Dünya

Paşinyan’da kayış tamamen koptu; Komşu yanarken bu kez bateri çalıp Michael Jakson’ın şarkısına eşlik etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD-İsrail terör ittifakının İran’a saldırılarının başladığı ilk günlerde mısır ve hamur yerken paylaşımlar yaparak tepki çeken Paşinyan, komşusu yanarken saçlarını taramaya devam ediyor. Paşinyan bu kez İran’a bombaların yağdığı dakikalarda sahneye çıkıp bateri çalarak Michael Jackson'ın "Billie Jean" şarkısına ritim tuttu. Önceki gün eşi tarafından da terk edilen Paşinyan’ın kayışı tamamen kopardığı anlar hem Ermeni basınında hem de dünya basınında eleştirilerin hedefi oldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın komşusuna bombalar yağarken sosyal medya hesabından devam eden paylaşımları “Kayışı tamamen koparmış” yorumlarına neden oldu.

İran’a ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde komşusu yanarken mısır ve hamur yediği anları paylaşarak tepkileri üzerine çeken Paşinyan bu kez Gürcistan'ı ziyaret ederek bir mekanda sahneye çıkıp bateri çaldı. Sınır komşusu İran'da son 1 hafta bin 300 insan ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybederken Paşinyan'ın bu hareketi Ermeni sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

HEM UYGUNSUZ HEM AŞIRI CİDDİYETSİZ

Hafta başında gün 30 yıllık eşi tarafından terk edilen Paşinyan, Gürcistan'a 3–4 Mart 2026’da iki günlük ziyaret gerçekleştirdi. Paşinyan, resmi görüşmeler başlamadan önce Gürcistan’ın Kakheti bölgesinde akşam yemeği için bir mekana gitti. Sahneye çıkarak bateriye geçen Paşinyan, Michael Jackson'ın "Billie Jean" şarkısına ritim tuttu. Kendisine sahnede Gürcistan’ın 2025 Eurovision temsilcisi Mariam Shengelia da eşlik etti.  O anlar kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca hem Ermeni basınında hem de sosyal medyada tartışma yarattı.  Sınır komşusu İran yanarken Paşinyan'ın bu hareketi hem uygunsuz hem de aşırı ciddiyetsiz bulundu. 

Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...
Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...

Dünya

Tarağını getirin şunun..! Komşusu İran yanıyor, Paşinyan mısır-hamur yiyip, paylaşıyor...

Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti
Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti

Dünya

Komşusu İran yanarken saçını tarıyordu! 30 yıldır nikah kıymadığı eşi Paşinyan’ı terk etti

İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu
İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu

Avrupa

İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu

ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda
ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda

Gündem

ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!
Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

Gündem

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23