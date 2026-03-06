  • İSTANBUL
Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi
Gündem

Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli marşı söyleyemeyen İran'lı kadınlar hain ilan edildi

İran kadın milli futbol takımının Asya Kupası’ndaki Güney Kore maçında milli marşı söylememesi üzerin başlayan ‘hainlik’ tartışmaları büyüyor. İran devlet televizyonu sunucusu Shahbazi, milli marşı söylemeyen kadınlar için “Sadece şunu söyleyeyim, savaş zamanında hainlere daha sert davranılmalı" dedi.

İran, Asya Kupası’ndaki ilk sınavında pazartesi günü Gold Coast’ta Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde İran milli marşı çalınırken oyuncular sessiz biçimde ayakta durdu. İran sahadan 3-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Ancak takım, Avustralya ile oynadığı bir sonraki maç öncesinde farklı bir görüntü verdi. Oyuncular bu kez milli marşı söyledi ve selam durdu. İran, bu mücadeleyi de 4-0 kaybetti.

İranlı kadınların ilk maçta milli marşı söylememesi tartışmaları ise büyüyerek ülkede krizine neden oldu. İslam Cumhuriyeti İran Yayın Kurumu sunucusu Mohammad Reza Shahbazi canlı yayında Güney Kore karşılaşmasından önce seremonide sessiz kalan takım için "savaş zamanı hainleri" nitelemesini kullandı.

ONURSUZLUĞUN ZİRVESİ

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde Shahbazi, oyuncuların yeterli vatanseverlik göstermediğini savundu ve yaptıklarını "onursuzluğun zirvesi” olarak tanımladı.

Shahbazi, "Sadece şunu söyleyeyim, savaş zamanında hainlere daha sert davranılmalı. Savaş koşullarında ülkeye karşı adım atan herkes daha ağır şekilde cezalandırılmalı. Kadın futbol takımımızın milli marşı söylememesi meselesi de buna dahil. Bu insanlara daha sert davranılmalı" dedi.

İran, grubundaki son maçında pazar günü Filipinler ile karşılaşacak.

