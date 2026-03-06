  • İSTANBUL
Gündem Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü
Gündem

Hokkabazlığın böylesine az rastlanır! CHP'li Sarıgül'den sahtekarlığın övgüsü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin şovmen vekili Mustafa Sarıgül'ün sahtekarlığı övmesine tepki gösterdi.

Yasa dışı ve sahte olan kalın puntolarla basılmış ve APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor.

İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor.

CHP'nin şovmen vekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan çektiği video ile sahtekarlığı övdü.

Sarıgül "Bu plakaya 120 bin lira ceza niye, niye, niye? Soruyorum!" dedi.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin şovmen vekili Sarıgül'ün sahtekarlığı övmesine tepki gösterdi.

 

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sahtekarlık ya o sahtekarlık bu. Yani sen plakayı adeta milletvekili dokunulmazlığından da faydalanarak 'ben başka bir plaka takacağım.'

E peki bir suça karıştığı zaman o araç sonra tespit edilmesi için o plaka araştırıldığı zaman böyle bir plaka yok.

Ondan sonra 'vay devlete bakın nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Olmayan plakalar trafikte geziyor' diye bir başka algıyı yine Mustafa Sarıgül yapacak.

 

"Hokkabazlıktan başka bir şey değil"

 

Dolayısıyla bunun hiçbir şekilde savunulacak bir noktası yok. Hokkabazlıktan başka bir şey değil. Yani sahtekarlığın bir anlamda övgüsü bu.

Bunu dillendirdiği için ayrı bir soruşturmaya daha tabi tutulması lazım. Çünkü siz meşrulaştırmaya da çalışmış oluyorsunuz. Yapılan bir sahtekarlığı.

Çuvaldız

Tik tokçu Sarıgül!!!

Arslan bey

Ve üstüne üstelik Sarıgül ve oğlu evde çıkan nakit paralar ve Sibel Can ile anılıyorlar
