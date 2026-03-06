Hava savunma sistemleri çalıştı! İsrail’e ait İHA düşürüldü

  • İSTANBUL
İran, İsfahan semalarında İsrail’e ait bir insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından vurularak düşürüldüğünü duyurdu.

İran, İsfahan kentinde, İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü bildirdi.

Devlet televizyonu konuya ilişkin haberinde, “Devrim Muhafızları Ordusu hava savunma sistemleri bu gece İsfahan semalarında, bir siyonist (İsrail) insansız hava aracını düşürmeyi başardı.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da söz konusu İHA’nın İsfahan’daki bazı noktaları hedef almaya çalıştığını aktararak, bunun hava savunma sistemleri eliyle düşürülen ikinci İHA olduğunu belirtti.

