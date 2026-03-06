Gözler Orta Doğu’dayken Rusya Ukrayna’yı ele geçiriyor Sessiz sedasız adım adım işgal

  • İSTANBUL
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 9 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 28 Şubat-6 Mart tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kiev’in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırıları düzenlediği ve buna karşılık hafta içinde Ukrayna’daki enerji tesisleri, ulaşım, havaalanı ve liman altyapısı ile silah ve askeri teçhizat taşıyan trenler, mühimmat depoları ve insansız hava aracı (İHA) üretim, depolama ve kullanım merkezlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 9 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Krugloye ve Neskuçnoye, Sumi bölgesinde Bobılevka, Zaporijya bölgesinde Gorkoye ve Veselyanka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Drobışevo, Yarovaya, Reznikovka ve Sosnovoye yerleşim yerleri kurtarıldı." denildi.

