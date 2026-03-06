Akif Beki’ye örneklerle cevap Sen kim Erdoğan’a dik durma dersi vermek kim

Karahasanoğlu, Akif Beki’nin bugün rasyonel ekonomi ve faiz tartışmaları üzerinden muhalif bir dil kurmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Savunma sanayiinden dış politikaya kadar Türkiye’nin elde ettiği tarihi kazanımları görmezden gelen Beki’nin, İspanya Başbakanı Sanchez üzerinden Erdoğan’a "dik duruş" dersi vermeye kalkışmasına ateş püsküren Karahasanoğlu, "Siz o zaman neredeydiniz?" sorusunu yöneltti.

Milli duruşa karşı "manda" zihniyeti!

Programda, muhalif kalemlerin yanlış yönetilen süreçleri eleştirme kılıfı altında aslında Türkiye'nin milli çıkarlarına darbe vurduğu vurgulandı.

Karahasanoğlu, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" tartışmalarının bilimsel karşılığını sorgulayanlara, Türkiye’nin yedi düvele karşı verdiği bağımsızlık mücadelesindeki dik duruşun faturasını değil, gururunu bu milletin taşıdığını belirtti. Mehmet Şimşek yönetimindeki rasyonel zemine dönüşü "yanlış yapıldı" diye yorumlayan Akif Beki’ye, asıl yanlışın milli birlik anlarında safını şaşırmak olduğu hatırlatıldı.