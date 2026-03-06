  • İSTANBUL
Gündem Akif Beki’ye örneklerle cevap Sen kim Erdoğan’a dik durma dersi vermek kim
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında, gazeteci Akif Beki’nin Türkiye ile İspanya’yı kıyaslayan yazısı masaya yatırıldı. Ali Karahasanoğlu, Türkiye düşmanlarına ve emperyalist güçlere karşı Başkan Erdoğan her fırsatta "Dünya beşten büyüktür" diyerek dik dururken, Akif Beki ve tayfasının o günlerde başka hesaplar peşinde olduğunu hatırlatarak sert eleştirilerde bulundu.

Karahasanoğlu, Akif Beki’nin bugün rasyonel ekonomi ve faiz tartışmaları üzerinden muhalif bir dil kurmasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi. Savunma sanayiinden dış politikaya kadar Türkiye’nin elde ettiği tarihi kazanımları görmezden gelen Beki’nin, İspanya Başbakanı Sanchez üzerinden Erdoğan’a "dik duruş" dersi vermeye kalkışmasına ateş püsküren Karahasanoğlu, "Siz o zaman neredeydiniz?" sorusunu yöneltti.

 

Milli duruşa karşı "manda" zihniyeti!

Programda, muhalif kalemlerin yanlış yönetilen süreçleri eleştirme kılıfı altında aslında Türkiye'nin milli çıkarlarına darbe vurduğu vurgulandı.

Karahasanoğlu, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" tartışmalarının bilimsel karşılığını sorgulayanlara, Türkiye’nin yedi düvele karşı verdiği bağımsızlık mücadelesindeki dik duruşun faturasını değil, gururunu bu milletin taşıdığını belirtti. Mehmet Şimşek yönetimindeki rasyonel zemine dönüşü "yanlış yapıldı" diye yorumlayan Akif Beki’ye, asıl yanlışın milli birlik anlarında safını şaşırmak olduğu hatırlatıldı.

