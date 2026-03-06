  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtulmuş’tan "Savaş" uyarısı: "BM Güvenlik Konseyi, New York'taki bir kafeden farksız!" İran'dan Trump'a "B Planı" resti: "Amerika Sonuncu" komplosu masayı devirdi! Şahed İHA’larına karşı yeni hamle! ABD, Ukrayna’dan destek istedi İran’ın saldırısı kınandı! NATO’dan Türkiye’ye tam destek "Mahkemeyi bırak, savaşa bak!" Trump’tan Herzog’a Netanyahu baskısı: "Hemen af çıkar!" Pakistan’dan saldırılara sert tepki! Türkiye ve Azerbaycan’a destek mesajı Brüksel’den tarihi "Türk malı" kararı! AB’nin sanayi kalkanında Türkiye’ye özel statü Beter olun beter! İsrail dostu ülkenin savaş uçağı kayboldu Erdoğan’dan İran’a "kardeşlik" uyarısı, vatandaşa "eşel mobil" müjdesi! Akaryakıtta dev devlet desteği Gri listedeki FETÖ’cü savcı paketlendi! Şimdi adalete hesap verecek
Ekonomi Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek
Ekonomi

Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek

2026 emlak vergisi ödeme dönemi başladı. Güncellenen rayiç bedeller nedeniyle vergi tutarlarında artış yaşanırken, yasal şartları karşılayan emekliler ve dar gelirliler için muafiyet imkânı bulunuyor. İşte mülk sahiplerinin bilmesi gereken detaylar.

2026 emlak vergisi ödeme dönemi başladı. Güncellenen rayiç bedeller nedeniyle vergi tutarlarında artış yaşanırken, yasal şartları karşılayan emekliler ve dar gelirliler için muafiyet imkânı bulunuyor. İşte mülk sahiplerinin bilmesi gereken detaylar.

Gayrimenkul alım satım tarihlerine ve emeklilik zamanına göre vatandaşların ödeme yükümlülükleri değişiklik gösteriyor. 2025 yılı içinde yeni bir mülk edinenler ile 2026 yılı içinde evini elden çıkaran vatandaşlar, bu yıla ait vergiyi ödemekle yükümlü sayılıyor. Ayrıca bu yıl içinde emeklilik hakkı kazanan vatandaşların muafiyetleri hemen devreye girmiyor. Yeni emeklilerin sıfır oranlı vergi hakkı ancak 2027 yılından itibaren geçerlilik kazanacak.

 

ÖDEME TAKVİMİ VE GECİKME CEZASI BELLİ OLDU

Mülk sahipleri vergi borçlarını iki eşit taksit halinde ödeyebiliyor. İlk taksit için süreç 2 Mart ile 1 Haziran tarihleri arasında işleyecek. İkinci taksit dönemi ise 2 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Vatandaşlar ödemelerini doğrudan belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabiliyor. Belirtilen yasal süreler içinde borcunu kapatmayan mülk sahipleri için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23