Emeklilere müjde! Bunu yapanlar o vergiyi ödemeyecek

2026 emlak vergisi ödeme dönemi başladı. Güncellenen rayiç bedeller nedeniyle vergi tutarlarında artış yaşanırken, yasal şartları karşılayan emekliler ve dar gelirliler için muafiyet imkânı bulunuyor. İşte mülk sahiplerinin bilmesi gereken detaylar.

Gayrimenkul alım satım tarihlerine ve emeklilik zamanına göre vatandaşların ödeme yükümlülükleri değişiklik gösteriyor. 2025 yılı içinde yeni bir mülk edinenler ile 2026 yılı içinde evini elden çıkaran vatandaşlar, bu yıla ait vergiyi ödemekle yükümlü sayılıyor. Ayrıca bu yıl içinde emeklilik hakkı kazanan vatandaşların muafiyetleri hemen devreye girmiyor. Yeni emeklilerin sıfır oranlı vergi hakkı ancak 2027 yılından itibaren geçerlilik kazanacak.

ÖDEME TAKVİMİ VE GECİKME CEZASI BELLİ OLDU

Mülk sahipleri vergi borçlarını iki eşit taksit halinde ödeyebiliyor. İlk taksit için süreç 2 Mart ile 1 Haziran tarihleri arasında işleyecek. İkinci taksit dönemi ise 2 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'a kadar devam edecek.

Vatandaşlar ödemelerini doğrudan belediyelerden, e-Devlet sistemi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabiliyor. Belirtilen yasal süreler içinde borcunu kapatmayan mülk sahipleri için aylık yüzde 3,7 oranında gecikme faizi uygulanacak.