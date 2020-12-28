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Gündem Paşinyan hezimeti bir türlü hazmedemedi: Sebepleri araştırılmalı
Gündem

Paşinyan hezimeti bir türlü hazmedemedi: Sebepleri araştırılmalı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'daki yaşadıkları hezimeti hazmedemedi. Paşinyan cephede aldıkları yenilginin sebeplerinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 12:28:00 -
Paşinyan hezimeti bir türlü hazmedemedi: Sebepleri araştırılmalı

Karabağ’da, Azerbaycan’a karşı savaşın kaybedilmesinde doğrudan payı olduğu düşünülen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin istifa baskısına karşı erken seçim çağrısı yaptı.

Ermenistan Devlet Televizyonu muhabiri Petros Ghazaryan’ın sorularını cevaplayan Paşinyan, Dağlık Karabağ’da yenilginin sebeplerinin araştırılması gerektiğini söyleyerek, "Savaş durumları ile ilgili geniş bir araştırmanın yanı sıra yenilginin sebepleri araştırılmalı" dedi.

Muhalefete önceki gün erken seçim çağrısı yapan Paşinyan bu kez seçimlerin şeffaf bir ortamda gerçekleşeceği konusunda güvence vererek, "Kesinlikle hileli bir seçime gidilmeyecek. Eğer muhalefetin şüpheleri varsa seçim yasası ile ilgili değişiklikleri tartışalım. En uygun koşulları oluşturalım" ifadelerini kullandı.

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