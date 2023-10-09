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Dünya Pasifik kıyılarında tsunami korkusu
Dünya

Pasifik kıyılarında tsunami korkusu

Yeniakit Publisher
2023-10-09 08:20:00 -
Pasifik kıyılarında tsunami korkusu

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun doğusundaki Çiba eyaleti dahil Pasifik kıyısı bölgelerine yönelik tsunami uyarısı verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), sabah saatlerinde meydana gelen ve büyüklüğü duyurulmayan bir deprem sonrası, Pasifik Okyanusu kıyılarına yönelik uyarı yaptı.

Buna göre Tokyo'nun doğusundaki Çiba'da 12 ilçe, Ogasawara Adaları, Izu Adaları ile Koçi ve Miyazaki eyaletlerine yönelik tsunami uyarısı verildi.

Farklı yükseklikteki dalgalarının kıyı bölgelerini birkaç kez vurabileceği kaydedilen uyarıda, bölge halklarından, sahillerden ve nehir ağızlarından uzak durmaları istendi.

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