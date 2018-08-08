Partilerini yönetemiyorlar ülkeyi mi yönetecekler?

MUSTAFA DURMAZ/İSTANBUL

24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri sonrası muhalefet partilerindeki kriz derinleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin başlattığı ‘koltuk kavgası’ çıkmaza girdi. CHP’den yapılan ‘kurultay yok’ açıklamasının ardından parti önünde toplanan muhalifler, oturma eylemi ve açlık grevine başlayarak, adeta isyan ettiler. Parti tabanın değişim talebine kulak tıkayan Genel Merkez’i ise, zor günler bekliyor. MHP’yi devirmek için kırk takla atan, korsan kurultaylar düzenleyen Meral Akşener de, yeni kurduğu İP’de bekleneni alamadı. Partinin kurucu üyelerinin ipini kopardığı partideki depremin daha ne kadar süreceği şimdilik belirsiz. Kemal Kılıçdaroğlu - Muharrem İnce kavgasının yaşandığı CHP ile istifaların ardı arkasının kesilmediği İP’teki krizi değerlendiren siyasiler ve araştırma şirketleri, “24 Haziran’da Türkiye’yi yönetmeye talip olan muhalefet, kendisini yönetmez hale geldi” dediler.

KULAT: CHP’DEKİ KRİZ VATANDAŞA DA YANSIDI

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, CHP’deki kurultay krizine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulunarak, “CHP’deki beceriksizlik, yaşanan kriz vatandaşa da yansıdı. Yaptığımız araştırmalar neticesinde vatandaşlar, CHP’deki son gelişmeler için ‘Hesap uzmanı, fizikçisini barındıran bir parti nasıl olur da oylarını sayamaz’ şeklinde görüşler sunuyor. Anket sonuçlarında tabanın CHP’ye çok kızgın olduğunu tespit ettik. Muharrem İnce’nin seçim gecesinden bu yana ortaya koyduğu kötü performans ve Kılıçdaroğlu’nun dik başlığına yönelik tepki gösteren taban; partisinin muhalefet yapmasını istiyor. Görünen tabloda ise, kendi iç meselesiyle uğraşmaktan ülke meselesine bihaber olan CHP var” ifadelerini kullandı. Ana muhalefetin delege yapısını da değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “CHP’nin delege yapısı ile partinin tabanı yüzde yüz zıt özelliklere sahip. Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına geçmesinin ardından partideki delege yapısı tamamen değiştirildi. Tamamen mezhepsel bir delege oluşturuldu. Bu delegeler de Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin lideri değil; kendilerinin mezhepsel lideri olarak görüyorlar. Yaşanan bu krizler bir süre daha devam ederse; CHP yerel seçimlerde de hezimete uğrayacaktır” dedi.

‘PAYLARINI ALANA KADAR KAVGA DEVAM EDER’

Günlerdir istifa depremleriyle sarsılan İP’in gidişatı yönünde dikkat çeken mesajlar veren Kulat, “Seçim süreci boyunca İYİ Parti’yi o kadar büyüttüler ki yerlere göklere sığdıramadılar. Bu partiyle beraber çalışan araştırma şirketleri İYİ Parti’nin oy oranını yüzde 20’lere çıkardı. İktidara alternatif bir parti havası estirilen İYİ Parti’nin tabanında büyük bir beklenti oluşturdu. Farklı partilerin siyasi koridorlarında kendilerine yer bulamayan kişilerin göz önüne çıkmaya çalıştığı bir partiye dönüşen İYİ Parti’de istifaların devam edeceği konuşuluyor. Meral Akşener’in de istediği tam olarak budur. Hazine yardımı alınana kadar bu kavga devam eder. Herkes payını aldıktan sonra farklı bir fotoğraf ile karşılaşabiliriz” diye konuştu.

İLHANER: TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNDE CHP YOK

Kürt siyasetçi ve Selam Anadolu Hareketi Lideri Galip İlhaner ise, muhalefette yaşanan içler acısı tabloyu şöyle anlattı: “CHP’de Alevi-Sünni çatışması var. Taban CHP’nin cemevine döndüğünü düşünüyor. Böyle giderse Türkiye’nin geleceğinde CHP yok. CHP için en büyük tehdit aslında, İYİ Parti’dir. İYİ Parti, AK Parti’nin değil, CHP’nin rakibidir. CHP, DSP gibi küçülme tehlikesi ile karşı karşıya. İYİ Parti, CHP’nin çökmesine ve DSP gibi etkisiz bir siyasal harekete dönüşmesine sebep olabilir.”