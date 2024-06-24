Parmağının olduğu iddiası: Çok büyük çok tartışma çıkacak! Aldığı, çıkardığı kimin tekelinde...

Milli takım Çekya maçının hazırlıklarına devam ediyor. Dün antrenmanda ortaya çıkan görüntülerde Arda Güler'in görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve bir talimat vermediği görülmüştü. Bunun üzerine birçok kişi Arda Güler'e mobbing yapıldığı üzerine yorumlarda bulunmuştu. Sinan Oğan'dan da konuyla ilgili beklenmedik bir çıkış geldi. İşte tüm detaylar!

Arda Güler krizine Sinan Oğan da dahil oldu! Herkesin konuştuğu iddia: 'Menajerler milli takıma müdahale ediyor'

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Dünkü antrenmanda ortaya çıkan görüntüler ise Türkiye'de infiale yol açtı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleşen idmanda dünkü Portekiz müsabakasına 11’de başlayan futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma ile başladıkları ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Çekya maçı öncesi antrenmanında Arda Güler, as takımla çalışmak için yelek giydiği esnada Teknik Direktör Montella’nın Arda’nın elinden yeleği aldığı ve ayırdığı görüldü. Arda o anlar sonrası büyük bir şok yaşadı ve sosyal medya adeta yıkıldı.

İşte TFF'nin yaptığı o açıklama;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

SİNAN OĞAN'DAN FLAŞ ÇIKIŞ: "HADDİNİZİ BİLİN!"

Sosyal medyada birçok isim gibi Sinan Oğan da Arda Güler'le ilgili paylaşımda bulundu. Oğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Montella Arda Güler'e antrenmanda mobing uyguluyor. Bu asla Kabul edilemez. Yardımcı antrenörler de bunu sadece izliyor. Bugün konuştuğum önemli futbol otoriteleri milli takımda işlerin iyi gitmediğini, menajerlerin ve yardımcı antrenörlerin yanlış yönlendirmelerinin olduğunu söylemişlerdi.

Herkes bilsin ki, Türkiye’nin evladı, bir dünya yıldızını, Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop ve Montella'nın değersizleştirmesine müsaade etmeyeceğiz. Türk futbolu hepinizden büyüktür. Hiç biriniz kendinizi vazgeçilmez sanmayın, haddinizi bilin!"