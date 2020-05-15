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Aktüel

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı

Adıyaman’da bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:54:54 -
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı

Adıyaman’da bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Mermerli isimli genç parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Yüzüğü çıkartmaya çalışan ancak başaramayan genç, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.


Burada itfaiye ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak, spiral ile yüzük kesildi. Parmağına sıkışan yüzüğün çıkartılmasıyla genç rahat bir nefes aldı.

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