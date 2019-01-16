"Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi, doğumunu erteledi İngiltere'de düzenlenen tarihi oylama öncesinde İngiliz milletvekili Tulip Siddiq, salı günkü doğumunu erteleme kararı aldı.

İngiltere'de bir milletvekili, Parlamentoda yapılan tarihi Brexit oylamasına katılmak için doğumunu erteledi. Tulip Siddiq, salı günü sezaryenle yapması beklenen doğumunu oylama sonrasına bıraktı. "Parlamento'da olmam gerekiyor" İngiliz yasaları, hastaların ve iş yapamaz durumdakilerin vekaletle oy kullanmasına izin vermiyor. 36 yaşındaki Bangladeş asıllı milltevekili, 'İngiltere ve Avrupa Birliği arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması için' oylama için Parlamento'da olması gerektiğini söyledi.

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