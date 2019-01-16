0553 313 94 23

"Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi, doğumunu erteledi

İngiltere'de düzenlenen tarihi oylama öncesinde İngiliz milletvekili Tulip Siddiq, salı günkü doğumunu erteleme kararı aldı.

16 Ocak 2019 Çarşamba 23:21
"Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi, doğumunu erteledi

İngiltere'de bir milletvekili, Parlamentoda yapılan tarihi Brexit oylamasına katılmak için doğumunu erteledi. Tulip Siddiq, salı günü sezaryenle yapması beklenen doğumunu oylama sonrasına bıraktı.

"Parlamento'da olmam gerekiyor"

İngiliz yasaları, hastaların ve iş yapamaz durumdakilerin vekaletle oy kullanmasına izin vermiyor. 36 yaşındaki Bangladeş asıllı milltevekili, 'İngiltere ve Avrupa Birliği arasında daha güçlü ilişkilerin kurulması için' oylama için Parlamento'da olması gerektiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 23:21
  1. Tulip Siddiq
  2. Brexit
  3. oylama
  4. hamile
  5. çocuk

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu
    1. "3. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması"..
    2. Muş'ta yarın okullar tatil mi? Muş 17..
    3. Samsun'un 4 ilçesinde eğitime kar engeli
    4. Manisa'da eğitime kar engeli
    5. Fransız bakan May'in teklifini..
    6. GÜNCELLEME - Konya'da otomobil tırla..
    7. Yunanistan'da Başbakan Aleksis..
    8. Konya'da yarın okullar tatil mi? Konya..
    9. Maçın ardından
    10. Çorum'da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    11. Kenevir üretiminde üniversite-üretici..
    12. Sarı yeleklilerin gösterileri..
    13. "Parlamentoda olmam gerekiyor" dedi,..
    14. Sri Lanka dış borçlarını ödeyebilmek..
    15. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü ve..
    16. Şanlıurfa'da hırsızlık iddiası
    17. May, güvenoyu almayı başardı
    18. İstanbulspor'da Akaminko 4 hafta yok
    19. Fiyatı dolar ve eurodan daha hızlı..
    20. Çumra halkından Doğu Türkistan'a..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?