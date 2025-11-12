  • İSTANBUL
Parkta bıçaklandı, ertesi gün intikamını silahla aldı! Adana'da kan davası gibi cinayet
Yerel

Parkta bıçaklandı, ertesi gün intikamını silahla aldı! Adana’da kan davası gibi cinayet

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adana’da bir market sahibi, bir gün önce yaşanan bıçaklama kavgasının ardından ertesi gün tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi, “Bana saldırıp dövdüler, zoruma gittim. Bu nedenle marketine gidip vurdum” diyerek iddiaları kabul etti. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor; olayın ayrıntılarına ve silahın temin edilme şekline ilişkin çalışmalar sürüyor.

Olay, 10 Kasım günü Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, M.K. (20) husumetli olduğu Emrah Tutal (38)'a ait markete gitti. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. M.K., belinden çıkardığı tabancayla Tutal'a ateş açtı. Göğsünden vurulan Tutal, kanlar içinde yere yığılırken, M.K. olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Tutal, ambulansla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nın, bir gün önce parkta otururken Tutal ve arkadaşları tarafından darp edilip bıçaklandığı ortaya çıktı.

M.K. sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

