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Yerel Park halindeki otomobil alev alev yandı
Yerel

Park halindeki otomobil alev alev yandı

Nevşehir'de park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İtfaiyenin gayretiyle yangın söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 23:56:00 -
Park halindeki otomobil alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. Park halindeki 06 NCT 77 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili kapladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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