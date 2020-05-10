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Yerel

Park halindeki araçlara çarpıp takla attı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atan otomobilin bayan sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen bayan sürücünün kocası sinir krizi geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 22:22:00 -
Park halindeki araçlara çarpıp takla attı

Kaza Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Er Serkan Altınkaynak sokakta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 K 9292 plakalı otomobiliyle yokuş aşağı inen Mükerrem E., direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 09 K 5207 plakalı otomobile çarpıp takla attı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri hareketsiz yatan bayan sürücüyü araçtan çıkardı. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mükerrem E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayı haber alıp olay yerine gelen Mükerrem E.'nin kocası sinir krizi geçirip dakikalarca ağladı.

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