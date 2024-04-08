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Yerel

Park halindeki araç küle döndü

Yeniakit Publisher
2024-04-08 11:42:00 -
Park halindeki araç küle döndü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Akçaabat ilçesinin Salacık Mahallesinde gece saatlerinde sahibi öğrenilemeyen otomobil park halinde bulunduğu sırada yanmaya başladı. Akaryakıt istasyonun karşısında park halindeki otomobilin motor bölümünden çıkan yangın büyüyerek bütün aracı sararken, çevredeki vatandaşlar alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı.

Seyir halindeki araçların sürücülerinin de müdahale etmeye çalıştığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından önlem amaçlı soğutma çalışmaları yapılırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

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