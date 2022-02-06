Paris'te inşaatta yangın
Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktı.
Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, yangın öğleden sonra Paris'in 7'nci bölgesindeki Orsay Müzesi yakınlarında meydana geldi.
Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının yenilenen inşaat halindeki boş bir binada çıktığı ifade edildi.