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Dünya Paris'te inşaatta yangın
Dünya

Paris'te inşaatta yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:01:00 -
Paris'te inşaatta yangın

Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, yangın öğleden sonra Paris'in 7'nci bölgesindeki Orsay Müzesi yakınlarında meydana geldi.

Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının yenilenen inşaat halindeki boş bir binada çıktığı ifade edildi.

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