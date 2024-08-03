Paris Olimpiyatları'ndaki rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu skandal patlak verdi

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yaşanan cinsiyet tartışmalarını ele aldı. Tezel, kadın boksör Angela Carini'nin, rakibinin cinsiyetinden dolayı maçı terk ettiğini yazdı. Bu durumun cinsiyetsizleştirme politikalarının bir ürünü olduğunu belirten Tezel, olimpiyatlardaki cinsiyet politikalarını eleştirdi. Tezel, şunları kaydetti:

“2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan kadın boksör Angela Carini, Cezayirli Imane Khelif ile çıktığı maçta 46'ncı saniyede ringden çekildi.

Çünkü rakibinin erkek olduğunu düşündü ve bunu protesto etti.

Düşünsenize dört yılınızı Olimpiyat madalyası kazanmak için harcıyorsunuz ve karşınıza kadın mı, erkek mi, trans mı olduğuna otoritelerin bile tam karar veremediği birisi çıkıyor!

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Imane Khelif 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda, cinsiyet uygunluk testinde başarısız olduğu gerekçesiyle diskalifiye edilmişti.

Söz konusu durum Khelif'in olimpiyatlarda yarışmasına dair uluslararası düzeyde tartışmalara yol açtı.

Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kriterleri doğrultusunda yarışmasına izin verildi.

İngiliz medyasında Khelif'in trans kadın değil, atipik bir testosteron seviyesine sahip biyolojik bir kadın olduğu ve bu yüzden yarışmasına izin verildiği yazıldı. Ama birçok spor otoritesi de Khelif'in normal bir kadından farklı olduğunda hemfikir.

Khelif'in maçlarını izlediğinizde bu farkı görüyorsunuz zaten!

Ve şimdi çeyrek finalde boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibinin Khelif olma ihtimali var.

Sosyal medya şimdiden karıştı.

Bu satırların yazarı insanların cinsel yönelimlerine ve tercihlerine saygılı. İnsanlar nasıl hissediyorsa öyle yaşasın. Ancak insanları 'cinsiyetsizleştirme politikası'na karşıyım.

Ne yazık ki, bu politika medeniyetin en temel taşı aile kurumunu yıpratıyor.

'Cinsiyetsizleştirme politikası' Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine de damgasını vurdu.

'Drag queen' (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) performansı, Hz. İsa'yı konu alan 'Son Akşam Yemeği' tablosunun tasvir edildiği ve dini inanca saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle Hıristiyanların da tepkisini çekti.

Cinsel kimliği ne olduğu tartışılan, biyolojik ve fizyolojik olarak bariz farklılıkları olmasına rağmen Khelif'in kadın boksörlerle maç yapmasına izin vermek son dönemde Batı toplumlarında büyük destek gören 'cinsiyetsizleştirme politikası'nın bir ürünü aslında.”