Parayla satsa zengin olmuştu! Tam 60 yıldır bedava dağıtıyor

Bursa'da bir hayırsever, kayınpederinden miras kalan sondaj kuyusundan çıkan suyu mahalledeki çeşmelerden ücretsiz akıtıp vatandaşa temiz su içtiriyor.

Bundan 60 yıl önce o zamanlar köy olan Osmangazi'ye bağlı Küçükbalıklı Mahallesi'nde vatandaşlar hayırsever suyunu içiyordu.

Kayınpederi vasiyet etmiş

Arsasından sondaj ile su çıkartan ve bu suyu mahallede yaptırdığı onlarca çeşmeden akıtıp vatandaşın hizmetine sunan Nurettin Işıldar'ın yaptırdığı sebillerden yıllardır insanlar ve hayvanlar su içip faydalanıyor. Işıldar, çocuklarına bu suyun öldükten sonra da vatandaşa ücretsiz olarak verilmesini vasiyet etti. 2004 yılında vefat eden Nurettin Işıldar'ın vasiyetini damadı Nihad Hanbarcı yerine getiriyor. Hanbarcı, çok değerli olan arsayı satmayarak buradan çıkan suyu Küçükbalıklı'daki çeşmelerden ücretsiz olarak akıtmaya devam ediyor. Suyun çıktığı etrafı çevrili arsayı her gün ziyaret eden Hanbarcı, su tıkandığı ve borular patladığında hemen müdahale ederek suyun çeşmelerden akmasını sağlıyor.

Yazın serin, kışın sıcak akıyor

Yer altından artezyenle çıkan su yazın serin, kışın ise sıcak akıyor. Mahallede bulunan vatandaşlar, bu suyu damacanalara doldurup, evlerinde afiyetle içerek hayır sahibine dua ediyor.

Kayınpederinin rüyasında bu suya gözü gibi bakmasını söylediğini ifade eden Nihad Hanbarcı, "Bu su 60 yıldır akıyor. Yıllar içinde borular çürüdü. Biz bunları değiştirdik. Tekrar suyu mahallede bulunan çeşmelere saldık. Mahallede yaşayan bir çok insanın sokaklarda bulunan çeşmelerden akan suyun benim arazimden aktığından haberi yok. Bilen mahalleli ise maddi anlamda yardımda bulunmak istiyor. Ben bunu kabul edemem. Bu hizmeti Allah rıza için yapıyorum. Bu sudan herkes faydalanıyor. Bu su çok lezzetli, kışın sıcak, yazın ise serin akıyor. Bu çeşmeleri bilenler bidonlarla gelip evlerine götürüyor. Kayınpederim buranın tapusunu bana verirken, 'Evladım burayı ticari maksatla kullanma veya kullandırtma' diye vasiyette bulundu" dedi.

Mahallede bulunan çeşmelerin 60 yıldır aktığını belirten mahalle sakini Mehmet Yaşın, "Benim babam 98 yaşında hala bu kaynak sularından içiyor. Başka su içmez. Bu suyun kendine sağlık verdiğini düşünür" şeklinde konuştu.