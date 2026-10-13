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Gündem Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık
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Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık

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Parayla aklını bozan sol mahallede teşhis koyan biri çıktı! Aytun Çıray: Sapık bir kitle oluştu, azgın azınlık

Ekrem-Özgür ikilisinin önce CHP’yi ele geçirip ardından çöktükleri belediyelerde türlü yolsuzluklar ve ahlaksızlıklarla iyice ayarlarını bozduğu sol mahalleye yine aynı mahalleden Aytun Çıray teşhisi koydu: “Sapık bir kitle, azgın azınlık!”

Gün içinde Özgür Özel’e hitaben söz verip açıklamadığı 4,5 milyon dolarlık dekontu, 32 saatlik videoyu ve fon listesini açıklamasına yönelik paylaşımda bulunan eski CHP ve İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Özel’in trol ordusu tarafından küfür ve hakaret yağmuruna tutulunca teşhisi koydu.

 

“SEVİN, OKŞAYIN BU AZGINLARI SAYIN ÖZEL”

Sosyal medya hesabından Özgür ve Ekrem’e saplantılı bir bağlılıkla sağa sola saldıran ahlaksız trol ordusuna “Sapık bir kitle oluştu. Azgın azınlık! Hatta çok azınlıkta oldukları için çok saldırganlar” teşhisini koyan Aytun Çıray, şunları yazdı: “Ama kabak tadı verdiler. Örnek mi? "Sn Özel , Söz verip açıklamadığınız 4,5 milyon dolarlık dekontu.. 32 saatlik videoyu.. Ve milleti dolandıran fonzi listesini açıklamanızı bekliyoruz. Saygılar." diyorum ver yansın hakaretamiz mesajlar yazıyorlar. Sanki bu iddiaları öne sürüp ben geri çekilmişim gibi... Bazıları da defalarca yardımcı olduklarım. Bir tane elle tutulur cevap, analiz, yorum yok. Zavallılar adeta histeri krizi geçiriyorlar. Bence Özgür Bey bunları sakinleştirmek için kucaklamalı, sevmeli, okşamalı, hatta ayaklarında sallamalı. Bu zavallıların şefkate ihtiyaçları var. Yoksa hangi normal insan bu kadar alçaklaşabilir. Sevin bunları Sayın Özel... İhtiyaçları var!”

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Yorumlar

misafir

tencere kalkmış kapağına laf ediyor. kapak tarafı şeffafda tencere tarafı çoook derin , bir türlü açılamıyor. bir açılında görelim kim kimmiş.
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